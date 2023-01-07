Оккупанты за сутки обстреляли 16 населенных пунктов Запорожской области: есть разрушения

7 января, 10:32
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Запорожская область (Фото:zp.vgorode.ua)

Запорожская область (Фото:zp.vgorode.ua)

Российские оккупанты в течение пятницы, 6 января, обстреляли 16 населенных пунктов в Запорожской области, разрушив несколько домов.

Об этом сообщила Запорожская ОВА в Telegram.

Отмечается, что под вражеские обстрелы попала гражданская инфраструктура в населенных пунктах Гуляйполе, Плавни, Каменское, Степное, Павловка, Дорожнянка, Щербаки, Полтавка, Новоандреевка, Ольговское, Малиновка, Луговское, Цветково, Зализничное, Малые Щербаки и Степногорск.

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В связи с этим поступило 13 сообщений о разрушении домов, квартир и объектов инфраструктуры.

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5 января российский диктатор Владимир Путин «поручил» министру обороны страны-агрессорки Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" по всей линии боевого столкновения в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Уже через несколько минут после якобы начала действия «перемирия» стало известно о российском обстреле Херсона, в результате которого погиб спасатель. Также оккупанты ударили, в частности, по Краматорску, Кураховому, Бахмуту и Красной Горе в Донецкой области и одному из населенных пунктов Луганской области.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Обстрел Запорожская область Разрушения Война России против Украины

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