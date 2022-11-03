Российские оккупанты попытаются подключить Запорожскую АЭС к оккупированным Крыму и Донбассу — Энергоатом 3 ноября, 10:14 Накануне оккупанты обстреляли ЗАЭС, объект полностью обесточен (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

В ближайшее время российские оккупанты попытаются подключить Запорожскую АЭС к энергосистеме РФ в направлении оккупированных Крыма и Донбасса.

Об этом сообщили в прессслужбе Энергоатома в Telegram.

По данным компании, обстрелы ЗАЭС войсками РФ, котторые произошли 2 ноября, и повреждения двух последних высоковольтных линий связи станции с энергосистемой Украины — это очередная попытка РФ переподключить объект к российской энергосистеме.

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«В ближайшее время они постараются отремонтировать и подключить линии связи ЗАЭС в направлении временно оккупированных Крыма и Донбасса», — резюмировали в Энергоатоме.

2 ноября в результате обстрелов российских оккупантов была обесточена Запорожская АЭС. В 23:04 станция перешла в режим полного обесточивания. Включились все 20 дизель-генераторов.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов.

По итогам визита на ЗАЭС МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы в районе станции и установить безопасную зону вокруг ЗАЭС, сейчас продолжаются переговоры. Агентство установило постоянное присутствие на ЗАЭС.

Россия давит на украинских сотрудников ЗАЭС, готовясь аннулировать их пропуска.