«Но линия обороны непоколебима». Гайдай рассказал о постоянных обстрелах Россией Луганской области и потерях среди гражданского населения 11 марта, 20:38 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов Россией населенных пунктов в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в эфире Радио НВ рассказал, как Россия непрерывно обстреливает гражданское население в области.

«Ситуация остается сложной. Линия обороны непоколебима, наши защитники ее держат. Россияне постоянно обстреливают все населенные пункты – и Кременную, и Рубежное, и Лисичанск, и Северодонецк, и Попасную, и все населенные пункты Горной ВГА. Постоянно они обстреливают жилые многоквартирные дома, больницы, школы. Это просто наугад — стреляют, чтобы стрелять из артиллерии, из Градов, из минометов. Очень огромная проблема со всей инфраструктурой, потому что постоянно перебивают то газопроводы, то воду, то электричество. Очень тяжело все это отремонтировать, потому что только отремонтируют – начинается обстрел, где-то снова перебивают. Такие ситуации постоянно», – отметил Гайдай.

В области, по словам Гайдая, десятки погибших мирных жителей, но установить точное количество жертв тяжело:

«Уже второй день идет обстрел Кременной. Под очень плотным огнем находится дом престарелых. Мы даже не знаем, что там происходит. Подъехать туда тяжело, связи нет. Там 84 человека: 75 из них — это пожилые люди, которые в разном физическом состоянии находились — и лежачие, и самостоятельно имеющие возможность передвигаться».

Сейчас главной задачей является создание зеленых коридоров для эвакуации людей, продолжил глава Луганской ОВЦА:

«Людей очень много хотят уехать, а гарантий по поводу режима тишины [нет]».

Глава ОВЦА продолжил: власть в Станице Луганской захватили россияне, Счастье уничтожено оккупантами на 80%, но и в эти отдаленные населенные пункты планируют отправить автобусы для эвакуации населения, когда получат гарантии безопасности.

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