Российские обстрелы за сутки убили трех человек в разных областях Украины 20 мая, 10:09 Последствия обстрелов 19 мая в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Российские войска продолжают обстреливать прифронтовые населенные пункты в Украине. За минувшие сутки два человека погибли в результате обстрелов в Донецкой области и еще один человек на Харьковщине. По меньшей мере 12 человек получили ранения.

Об этом сообщают местные власти по состоянию на утро субботы, 20 мая.

Так в Донецкой области 19 мая россияне убили двух человек в городе Часов Яр. Еще два человека в области получили ранения. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

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На Харьковщине оккупанты за минувшие сутки из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреляли по меньшей мере 21 населенный пункт в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах области, сообщил председатель ОГА Олег Синегубов.

В селе Петропавловка Купянского района из-за обстрелов погиб 65-летний гражданский мужчина. В селе Синьковка Купянского района получил ранение 43-летний гражданский мужчина, он госпитализирован. Также во многих населенных пунктах обстрелы повредили жилые дома и хозяйственные постройки.

Девять человек получили ранения во время обстрелов Запорожской области за прошедшие сутки, сообщил председатель ОВА Юрий Малашко. По его словам, всего враг совершил 92 удара по 16 населенным пунктам области, применяя авиацию, РСЗО, БПЛА и артиллерию.

Во время авиаудара по Малой Токмачке пострадал 42-летний местный житель — он в тяжелом состоянии.

Также ночью россияне попали из РСЗО в жилые дома в Таврическом: ранения получили две женщины 40 и 44 лет, 18-летняя девушка и 14-летний парень.

В Верхней Терсе во время ночного обстрела пострадали мужчины 35, 55 и 58 лет и 39-летняя женщина.

По информации Херсонской ОГА, российские оккупанты за сутки 53 раза обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины, выпустив 311 снарядов из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, беспилотников и авиации. Херсон враг атаковал дважды, выпустив по городу 11 снарядов. Россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Обошлось без пострадавших.

На Николаевщине тоже было не спокойно. Председатель ОВА Виталий Ким сообщил, что вчера, 19 мая враг дважды наносил артиллерийские обстрелы по Очакову, в результате чего повреждены частные дома. Пострадавших нет.

На Днепропетровщине сутки прошли без обстрелов, сообщили в ОВА.

В то же время россияне продолжают обстрелы северных областей.

По сообщениям Сумской ОВА ночью россияне совершили три обстрела приграничья области. Обстрелам подверглись Хотинская и Белопольская общины. Зафиксировано 26 взрывов. Предварительно — без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Россияне также обстреляли из станкового автоматического гранатомета Гремяч, что на Черниговщине, сообщила в комментарии Сусіпльному пресс-секретарь Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова. По ее словам, зафиксированы три взрыва.

