8 из 17 аэробаллистических Кинжалов. Воздушные силы рассказали, сколько российских дронов и ракет удалось сбить в июне

1 июля, 16:03
Воздушные силы рассказали, как отработала ПВО в июне (Фото: Воздушное командование Запад Воздушных Сил ВС Украины/Facebook)

В течение июня 2025 года противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено 4750 воздушных целей. Об этом во вторник, 1 июля, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Среди уничтоженных воздушных целей:

  • 8 аэробаллистических ракет Х-47 М2 Кинжал;
  • 93 крылатые ракеты Х-101/Х-55СМ;
  • 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
  • 12 крылатых ракет Калибр;
  • 13 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
  • 27 крылатых ракет Искандер-К;
  • 2453 ударные БпЛА типа Shahed;
  • 659 разведывательных БпЛА;
  • 1479 БпЛА других типов.

Кроме этого, авиацией Воздушных сил в течение мая осуществлено 895 самолето-вылетов, в частности:

  • около 580 — на истребительное авиационное прикрытие;
  • более 220 — на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

В Воздушных силах сообщили, что в июне 2025 года авиация Сил обороны Украины уничтожила 646 воздушных целей, а также нанесла удары по командным пунктам, логистическим объектам и местам скопления вражеской техники и личного состава.

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии УП заявил, что в июне ПВО уничтожила 8 из 17 ракет Кинжал. Некоторое количество ракет не достигло целей и было локационно утеряно.

В ночь на 1 июля российская армия запустила по Украине 52 шахэда и дроны-имитаторы различных типов с направлений: Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, РФ. Силы ПВО обезвредили 47 БПЛА.

24 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение июня 2025 года Россия осуществила 2736 атак по Украине с помощью дронов типа Shahed. В целом, по его словам, с начала полномасштабной агрессии армия РФ использовала против Украины 28 743 таких беспилотника.

Инфографика: NV
Редактор: Виктория Горевая

