В июне Россия увеличила количество средств воздушного нападения по Украине в 1,6 раза. Об этом во вторник, 8 июля, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский в Facebook.

По его словам, РФ наращивает численность войск, задействованных в войне, а также активизирует производство ракет и беспилотников. В то же время Украина отвечает как симметричными, так и нестандартными методами, сосредотачиваясь на поиске новых тактических и технологических решений для противодействия российским атакам.

«Россияне за месяц в 1,6 раза увеличили количество средств воздушного направления — ракет и дронов, выпущенных по территории Украины. В то же время Силами обороны Украины поражено около 4 тысяч целей», — заявил главнокомандующий ВСУ.

Он отметил, что одним из приоритетов Украины является укрепление и повышение эффективности системы ПВО.

4 июля начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что войска страны-агрессора России атаковали Украину ночью рекордным количеством шахедов — более 330 из общего количества воздушных целей в 550. Десятки дронов были сбиты беспилотниками-перехватчиками.

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ майор Роберт Мадяр (Бровди) предупредил о вероятности использования Россией для одновременной атаки на Украину 1000 и более беспилотников в течение суток.