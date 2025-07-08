Россия за месяц в 1,6 раза увеличила количество ракет и дронов, которыми атаковала Украину — Сырский
Россия в 1,6 раза увеличила количество средств воздушного нападения (Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel)
В июне Россия увеличила количество средств воздушного нападения по Украине в 1,6 раза. Об этом во вторник, 8 июля, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский в Facebook.
По его словам, РФ наращивает численность войск, задействованных в войне, а также активизирует производство ракет и беспилотников. В то же время Украина отвечает как симметричными, так и нестандартными методами, сосредотачиваясь на поиске новых тактических и технологических решений для противодействия российским атакам.
«Россияне за месяц в 1,6 раза увеличили количество средств воздушного направления — ракет и дронов, выпущенных по территории Украины. В то же время Силами обороны Украины поражено около 4 тысяч целей», — заявил главнокомандующий ВСУ.
Он отметил, что одним из приоритетов Украины является укрепление и повышение эффективности системы ПВО.
4 июля начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что войска страны-агрессора России атаковали Украину ночью рекордным количеством шахедов — более 330 из общего количества воздушных целей в 550. Десятки дронов были сбиты беспилотниками-перехватчиками.
Командующий Сил беспилотных систем ВСУ майор Роберт Мадяр (Бровди) предупредил о вероятности использования Россией для одновременной атаки на Украину 1000 и более беспилотников в течение суток.