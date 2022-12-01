Россия обстреливает Украину советскими ракетами, чтобы истощить системы ПВО — Генштаб 1 декабря, 16:57 Даже «неснаряженная» ракета представляет значительную угрозу из-за собственной кинетической энергии и остатка топлива. (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Россия демонстративно обстреливает Украину крылатыми ракетами советского производства, которые снаряжены невзрывоопасной боевой частью, чтобы истощить украинские системы ПВО.

Об этом заявил представитель Центрального военно-научного управления Генштаба ВСУ полковник Николай Данилюк во время брифинга.

«Сознательный запуск этих ракет направлен на проведение демонстрационных действий, отвлечение на себя внимания украинской системы противовоздушной обороны, истощение ее», — заявил он.

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Представитель Генштаба добавил, что в то же время современные российские ракеты Х-101 Калибры направляются на объекты критической инфраструктуры и жилые кварталы. Такая тактика РФ, по словам Данилюка, может значительно повысить эффективность их применения.

«Другими словами запуск данных ракет предназначен для раскрытия нашего ПВО и его истощения», — объяснил он.

Офицер Генштаба подчеркнул, что даже «неснаряженная» ракета представляет значительную угрозу из-за собственной кинетической энергии и остатка топлива.

Фрагменты боевой части ракеты Х-55СМ / Фото: Скриншот брифинга Генштаба/Youtube

Он также продемонстрировал фрагменты боевой части ракеты Х-55СМ, которыми РФ обстреливает Украину.

Данилюк объяснил, что это модификация с увеличенной дальностью советской авиационной крылатой ракеты Х-55, которая летит на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.

