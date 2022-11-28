РФ может совершать массированные обстрелы один-два раза в две недели — Воздушное командование

28 ноября, 15:48
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Игнат отметил, что к российским ударам нужно быть готовыми психологически (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Игнат отметил, что к российским ударам нужно быть готовыми психологически (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

РФ подготовила список потенциальных целей для ракетных ударов и может совершать массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины один-два раза в две недели.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Игнат сообщил, что оккупанты могут нанести удар, когда угодно, потому что имеют для этого все цели и средства. По его данным, после последнего массированного обстрела оккупанты проводят анализ и смотрят, что они могут атаковать.

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«У них целый список объектов, которые являются для них потенциальными целями», — сказал Игнат.

Спикер отметил, что россиянам нужно определенное время для подготовки удара, и они могут совершить один-два обстрела в две недели.

«Один раз в неделю или в две недели это может происходить. Поднять самолеты и направить их на боевой курс, нанести удары — это не так много времени нужно, только принимать решения», — подчеркнул он.

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Игнат отметил, что к российским ударам нужно быть готовыми психологически, и призвал прислушиваться к военным и властям.

Украинские военные предупредили об угрозе новой ракетной атаки оккупантов на критическую инфраструктуру страны.

По словам начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, об этом может свидетельствовать возвращение на боевое дежурство в Черном море ракетоносителя РФ, которого несколько последних суток там не было.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Обстрел Войска Войска РФ Атака

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