Война в активной фазе. Военный эксперт о том, почему не стоит надеяться на уменьшение интенсивности тревог по Украине — интервью

31 октября, 22:03
Эксклюзив НВ
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Уничтоженный автомобиль на дороге недалеко от Бахмута в Донецкой области (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Уничтоженный автомобиль на дороге недалеко от Бахмута в Донецкой области (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Автор: Павел Новиков

Сергей Грабский, военный эксперт, в интервью Радио НВ рассказал, что война России против Украины находится в активной фазе и ожидать уменьшения интенсивности ракетных атак по государству не стоит, ведь не имея ничего, что противопоставить действиям ВСУ — россияне выбирают террор.

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— Как вы оцениваете сегодняшнее утро? Это месть или продолжение террористической тактики россиян? Что мы должны понимать о том, что уже были сообщения о десятках ракет, выпущенных по Украине?

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— К сожалению, мы имеем просто такую планомерную, извините за такое слово, планомерную работу россиян по уничтожению нашей критичной инфраструктуры, именно с этим и связана такая периодичность, упорная периодичность, с которой они по понедельникам наносят удары по критичной инфраструктуре Украины.

Поэтому о мести, для мести они просто не успели бы подготовить такое количество ракет. Это методичное уничтожение именно наших объектов, оно было запланировано с самого начала, они продолжают наносить удары по нашей критичной инфраструктуре.

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— Давайте анализировать, что происходит на украинских фронтах. Накануне было сообщение о том, что за сутки уничтожено 950 россиян, это очень серьезное число, во-первых. Но что мы должны понимать об этом числе и об успехах в уничтожении оккупантов?

— Это число абсолютно объективно, если мы учитываем те активные действия, которые ведут наши ВС, в частности на луганском направлении, где им удалось продвинуться и теперь осуществлять уже огневой контроль над дорогой Р-66, соединяющей Кременную со Сватовым. Так же определенные успехи в нашем продвижении к северу от Сватового, именно поэтому противник и наносит такие ответные удары, с этим связаны его потери.

Также продолжаются активные боевые действия и уничтожение мест сосредоточения противника, его боевой техники, запасов вооружения и боеприпасов на херсонском направлении.

И не следует забывать, что в результате попыток атаковать, противник несет серьезные потери на бахмутском направлении, но, к сожалению, это не останавливает его и он считает, что это количество «мобиков», которое сейчас доходит на усиление и доукомплектование подразделений, поможет им решить этот вопрос. Поэтому сейчас мы вошли в фазу, когда они не числятся с потерями, как это было, например, еще пару недель назад.

— Такое количество потерь связано с тем большим количеством «чмобиков», которых они сюда прислали, и просто потому, что эти люди не подготовлены, не имеют боевого опыта?

Теги:   Россия Украина Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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