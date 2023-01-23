РФ обстреляла из артиллерии дом многодетной семьи в Сумской области, погибла женщина — ОВА 23 января, 19:14 Последствия российских обстрелов Ворожбы Сумской области (Фото:Дмитро Живицький/Telegram)

Войска РФ обстреляли из ствольной артиллерии дом многодетной семьи в Эсманской общине Сумской области, в результате чего погибла женщина.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

По его словам, также известно еще о двух пострадавших людях. Он отметил, что было зафиксировано 10 прилетов из ствольной артиллерии по Эсманской общине области, а один из снарядов попал в дом.

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«На данный момент известно, что на месте взрыва погибла молодая женщина. Еще двое раненых в эти минуты эвакуируют в ближайшую больницу. Подробности впоследствии», — пишет Живицкий.

Он также отметил, что россияне обстреляли жилые дома и железную дорогу в Ворожбе приблизительно в 14:00. Десять снарядов разорвались практически в центре города, было прямое попадание в многоквартирный дом.

«Одна из квартир разрушена до основания — туда залетел российский снаряд. Еще три дома имеют значительные повреждения. Также от взрывов разрушены хозяйственные помещения местных жителей: летняя кухня, сарай, баня, гараж», — пишет он, добавив, что люди не пострадали.