Сто лет в родном доме. Белые ангелы эвакуировали 100-летнюю женщину из прифронтовой громады в Сумской области

В Сумской области полицейские из подразделения Белые ангелы эвакуировали 100-летнюю жительницу Великописаревской общины Ахтырского района. Об этом сообщили в полиции области в среду, 29 октября.

По данным правоохранителей, за помощью обратился сын женщины. Харитина Егоровна до последнего отказывалась покидать родной дом, надеясь, что обстрелы прекратятся. Однако из-за постоянных атак оккупантов решение об эвакуации стало единственным возможным.

«Несмотря на опасность, 100-летняя Харитина Егоровна до последнего надеялась, что необходимости покидать родной дом не будет. Уговоры сына и невестки уехать не действовали, но интенсивность атак росла, и решение об эвакуации стало единственным возможным», — отметили в полиции.

Российские оккупанты систематически атакуют Сумскую область. В частности, 29 сентября в Шалигинской громаде в результате атаки вражеского дрона была тяжело ранена 60-летняя женщина. Ее доставили в больницу, но спасти не удалось.

Также вечером в Миропольской общине российский дрон атаковал 23-летнего мужчину, который ехал на мотоцикле, он получил тяжелые ранения.

30 сентября в Сумской области в результате российского удара погибли супруги и двое их детей. В ОВА объяснили, что россияне прицельно ударили ударным беспилотником по жилому дому в селе Чернетчина Краснопольской общины.