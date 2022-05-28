Ракетный удар, минометные и артобстрелы: МВД показало последствия ночных атак РФ по приграничным районам Сумской и Черниговской областей 28 мая, 12:55 Цей матеріал також доступний українською В Конотопском районе Сумской области пострадало сельхозпредприятие (Фото:МВД Украины)

Министерство внутренних дел Украины рассказало о последствиях массированных ночных обстрелов, которые в ночь на 28 мая Россия вела по приграничным территориям Сумской и Черниговской областей.

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28 мая Россия нанесла ракетный удар по окрестностям одного из городов Конотопского района Сумской области. В результате удара повреждено местное сельхозпредприятие.

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Еще в двух случаях враг бил по Сумской области из минометов калибра 120 мм. Мины взрывались на территории Шосткинского района. Один из обстрелов, который велся со стороны российского поселка Троебортное, длился почти час.

Пограничные территории Черниговской области трижды обстреляли с территории России в промежутке между 02:00 и 03:00 28 мая. «Два раза враг применял ствольную артиллерию, и один раз минометы калибра 120 мм. Во всех случаях враг целил по территории Городнянского района», – рассказали в МВД Украины.

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