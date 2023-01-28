Оккупанты 27 раз попали по пограничью Сумской и Черниговской областей — ОК Север 28 января, 15:50 Оккупанты (Фото:ГУР)

Российские оккупанты утром субботы, 28 января, обстреляли из минометов Сумскую и Черниговскую области. Всего зафиксировано 27 попаданий.

Об этом сообщило Оперативное командование Север в Facebook.



Отмечается, что враг вел огонь из минометов 120-го калибра. Под обстрелы попали районы населённых пунктов Старая Гута, Николаевка, Строительное и Стягайловка.

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Во всех случаях обошлось без потерь среди личного состава и техники украинских военных. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

По данным Генштаба ВСУ, в течение 27 января войска РФ нанесли 10 ракетных ударов, 26 авиационных ударов, а также произвели 81 обстрел из реактивных систем залпового огня по Украине. В частности, на Северском направлении оккупанты обстреляли из минометов районы населенных пунктов Николаевка в Черниговской области и Рожковичи и Бачевск в Сумской области.

