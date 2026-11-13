В Шостке после ударов российских дронов пропали свет, вода и отопление

В Шостке ввели график подачи воды после российских обстрелов (Фото: Unsplash/Cedrik Wesche)

В городе Шостка Сумской области в результате российских ударов беспилотниками отсутствуют электро-, водо- и теплоснабжение. Для обеспечения потребностей общины задействованы резервные источники питания, а вода подается по графику.

Об этом 13 ноября сообщил мэр Шостки Николай Нога в Facebook.

По его словам, из-за российских обстрелов и масштабного отключения электроэнергии в части Сумской области в городе возникли перебои со всеми основными коммунальными услугами.

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Медицинские учреждения и социальные службы работают от резервных источников питания. Также в Шостке функционируют «пункты несокрушимости».

Ранее, 13 ноября, Минэнерго сообщило, что за последние сутки российские войска продолжали атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. В результате ударов по состоянию на утро без электроснабжения осталась часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях, отмечали в Минэнерго.