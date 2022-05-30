Более 20 разрывов боеприпасов. Оккупанты около часа обстреливали Сумскую область — Госпогранслужба 30 мая, 20:12 Цей матеріал також доступний українською Россияне стреляли по инфраструктуре населенного пункта вблизи границы (Фото:Госпогранслужба)

Около часа российские оккупанты обстреливали приграничные районы в Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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«Около часа враг поливал артснарядами приграничье Шосткинского района Сумской области», — говорится в сообщении в Telegram.

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Уточняется, что пограничники зафиксировали более 20 разрывов боеприпасов, а россияне стреляли по инфраструктуре населенного пункта вблизи границы. Оккупанты вели обстрелы со стороны российской деревни Зерново, добавили в пресс-службе.

По данным погранслужбы, пострадавших в результате обстрелов пока нет.

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