Россияне обстреляли Авдеевку и окрестности Торецка, есть погибшие и раненый — прокуратура
Последствия российского обстрела (Фото:Офіс Генерального прокурора/Facebook)
Российские оккупанты в понедельник, 18 сентября, обстреляли Авдеевку и окрестности Торецка. В результате два человека погибли и один получил ранения.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора в Facebook.
По данным следствия, в 07:30 оккупационные войска России обстреляли пгт Северное в районе города Торецк, вероятно из артиллерии.
«От разрыва вражеского снаряда погиб мужчина, ехавший на велосипеде. Другой местный житель во время атаки находился на улице и получил осколочное ранение грудной клетки», — говорится в сообщении прокуратуры.
Также правоохранители сообщают, что в 11:45 российские военные нанесли авиаракетный удар по городу Авдеевке.
«От попадания боеприпаса в частный сектор во дворе домовладения погибла женщина», — утверждают правоохранители.
В результате обстрелов в населенных пунктах разрушены частные дома и поврежден автомобиль.
Начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны по ч. 2 ст. 438 УК Украины.