Россияне обстреляли Авдеевку и окрестности Торецка, есть погибшие и раненый — прокуратура 18 сентября, 17:27 Последствия российского обстрела (Фото:Офіс Генерального прокурора/Facebook)

Российские оккупанты в понедельник, 18 сентября, обстреляли Авдеевку и окрестности Торецка. В результате два человека погибли и один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора в Facebook.

По данным следствия, в 07:30 оккупационные войска России обстреляли пгт Северное в районе города Торецк, вероятно из артиллерии.

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«От разрыва вражеского снаряда погиб мужчина, ехавший на велосипеде. Другой местный житель во время атаки находился на улице и получил осколочное ранение грудной клетки», — говорится в сообщении прокуратуры.

Также правоохранители сообщают, что в 11:45 российские военные нанесли авиаракетный удар по городу Авдеевке.

«От попадания боеприпаса в частный сектор во дворе домовладения погибла женщина», — утверждают правоохранители.

В результате обстрелов в населенных пунктах разрушены частные дома и поврежден автомобиль.

Начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны по ч. 2 ст. 438 УК Украины.