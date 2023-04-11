Атаки РФ из артиллерии и Градов. Оккупанты обстреляли населенные пункты в пяти областях Украины: в ОВА рассказали о последствиях 11 апреля, 09:36 Российские оккупанты продолжают атаковать населенные пункты Украины (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

За минувшие сутки и в ночь на вторник, 11 апреля, войска РФ обстреляли населенные пункты в Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Николаевской и Донецкой областях.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram, враг атаковал Никопольский район из тяжелой артиллерии. Около десяти снарядов прилетело в Марганецкую громаду.

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Обошлось без жертв и пострадавших. На месте «прилетов» работают спасатели, они выясняют последствия атаки.

10 апреля войска РФ наносили минометные и артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады в Николаевской области. По словам главы ОВА Виталия Кима, из РСЗО оккупанты обстреливали населенные пункты Куцурубской громады. Попадание зафиксировано по открытой территории. Пострадавших и разрушений нет.

Рано утром 11 апреля войска РФ открыли огонь из Градов в направлении населенного пункта Куцурубской громады.

В Харьковской области оккупанты продолжили обстреливать приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате обстрелов села Кучеривка Купянского района разрушено гражданское предприятие.

В течение дня враг по меньшей мере трижды обстрелял из артиллерии Волчанск Чугуевского района. В результате обстрела Купянска поврежден дом.

За минувшие сутки враг 56 раз обстрелял населенные пункты Херсонской области, выпустив 285 снарядов из РСЗО, минометов, артиллерии, танков, ПТРК, беспилотников и авиации.

В Донецкой области за сутки российские оккупанты обстреляли Бахмут, Торецк, Константиновку и Очеретино. Ранения получили пятеро гражданских.