Но запасы современных еще не исчерпаны. Россия обстреливает Украину устаревшими советскими ракетами 11 мая, 14:11 Цей матеріал також доступний українською Ракета Х-22 (Буря) в Киевском музее авиации (Фото:Wikipedia)

Во время последних обстрелов Одессы Россия сбросила на город устаревшие советские ракеты Х-22 (Буря).

Война России против Украины — главные события 11 мая

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

По их информации, ракеты Х-22 (Буря), созданные во времена СССР, были предназначены для «поражения американских авианосцев». Всего их было произведено более тысячи, однако, в техническом плане подготовка ракеты очень опасна из-за высокотоксичного топлива.

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«Со временем „Буря“ морально устарела и доживала свой возраст на базах длительного хранения. До начала полномасштабной войны в Украине», — пишут в Центре стратегических коммуникаций.



По мнению военного эксперта Павла Лакийчука, неправильно говорить о том, что в России иссяк запас ракет. По его словам, современные ракеты Калибр, Оникс, Яхонт и Искандер использовали на 50−60%, однако РФ начала обстреливать советскими боеголовками с первых дней войны (Точка-У, Х-22). Такие ракеты менее точны, поэтому вероятность того, что они улетят неизвестно куда — значительно выше, чем у современных ракет.

Военный эксперт Сергей Згурец рассказал НВ, что новое оружие в России иссякает, поэтому старые запасы стали использоваться на территории Украины чаще. По данным Пентагона, по состоянию на 29 апреля по территории Украины было выпущено 1950 ракет разного класса. В начале войны они запускали по 50 ракет в сутки. Но темп замедляется, и Россия использует в среднем 20 ракет в сутки.

«Тогда россияне использовали тактические комплексы наземного базирования и авиационные комплексы, которые, прежде всего, были направлены на уничтожение наших аэродромов, авиатехники, средств ПВО. На этом этапе они использовали новые образцы — Искандеры и Калибры, крылатые ракеты авиационного базирования. Сейчас их тоже используют, но в значительно меньшем количестве. Главным образом пускают авиационные ракеты с воздушных носителей, бомбардировщиков», — рассказал Згурец.

9 мая вооруженные силы РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, нанесли массированные ракетные удары по объектам гражданской и туристической инфраструктуры в Суворовском районе Одессы, Одесском и Белгород-Днестровском районах Одесской области.

В результате взрыва на территории складского помещения в Суворовском районе один человек погиб. Также российские ракеты попали в здание торгово-развлекательного центра Ривьера — там получили ранения трое мирных жителей. Взрывная волна также повредила фасады и окна жилых домов рядом с ТРЦ. В Белгород-Днестровском районе вражеские ракеты разрушили и повредили пять построек базы отдыха и сооружения малого частного бизнеса. Трое гражданских получили множественные ранения.



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