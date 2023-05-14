Последствия вражеских обстрелов: В Донецкой области погибли люди, в Днепропетровской поврежден объект инфраструктуры 14 мая, 09:09 Последствия вражеских обстрелов (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Россияне в воскресенье, 14 мая, продолжали обстрелы украинских населенных пунктов. В Донецкой области погибли местные жители, в Херсонской области шесть человек получили ранения.

Российская армия совершила 90 обстрелов Херсонской области, выпустив 434 снаряда из тяжелой артиллерии, Градов, танков, АГС, БПЛА и авиации.

По словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, Херсон российская армия обстреляла дважды.

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«Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здания учебного заведения и объекта критической инфраструктуры Бериславского района», — отметил он в Telegram.

Из-за российской агрессии шесть человек получили ранения.

Как добавил Прокудин, из освобожденной территории области эвакуировали еще 70 человек.

Также россияне убили семерых жителей Донбасса: пятерых в Авдеевке и двоих в Константиновке. Еще 16 человек в области получили ранения.

«Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — отметил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

Ночью оккупанты выпустили десяток снарядов по общине в Никопольском районе Днепропетровской области.

«Ночью россияне обстреляли Покровскую общину Никопольского района. Туда прилетело с десяток снарядов из тяжелой артиллерии», — написал глава Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

Повреждены объект инфраструктуры и транспортное предприятие. Люди не пострадали.

Также российские военные совершили обстрелы Очакова и акватории Очаковской общины Николаевской области.

«Вчера, 13 мая, в 15:25 в результате вражеского обстрела г. Очаков Очаковской общины произошло возгорание оперативно ликвидированного жилого дома, поврежден объект критической инфраструктуры. Пострадавших нет», - сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Также вчера враг наносил удары с РСЗО по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.