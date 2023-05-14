Последствия вражеских обстрелов: В Донецкой области погибли люди, в Днепропетровской поврежден объект инфраструктуры
Последствия вражеских обстрелов (Фото:Сергей Лысак/Telegram)
Россияне в воскресенье, 14 мая, продолжали обстрелы украинских населенных пунктов. В Донецкой области погибли местные жители, в Херсонской области шесть человек получили ранения.
Российская армия совершила 90 обстрелов Херсонской области, выпустив 434 снаряда из тяжелой артиллерии, Градов, танков, АГС, БПЛА и авиации.
По словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, Херсон российская армия обстреляла дважды.
«Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здания учебного заведения и объекта критической инфраструктуры Бериславского района», — отметил он в Telegram.
Из-за российской агрессии шесть человек получили ранения.
Как добавил Прокудин, из освобожденной территории области эвакуировали еще 70 человек.
Также россияне убили семерых жителей Донбасса: пятерых в Авдеевке и двоих в Константиновке. Еще 16 человек в области получили ранения.
«Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — отметил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.
Ночью оккупанты выпустили десяток снарядов по общине в Никопольском районе Днепропетровской области.
«Ночью россияне обстреляли Покровскую общину Никопольского района. Туда прилетело с десяток снарядов из тяжелой артиллерии», — написал глава Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.
Повреждены объект инфраструктуры и транспортное предприятие. Люди не пострадали.
Также российские военные совершили обстрелы Очакова и акватории Очаковской общины Николаевской области.
«Вчера, 13 мая, в 15:25 в результате вражеского обстрела г. Очаков Очаковской общины произошло возгорание оперативно ликвидированного жилого дома, поврежден объект критической инфраструктуры. Пострадавших нет», - сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Также вчера враг наносил удары с РСЗО по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.