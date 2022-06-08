Войска РФ обстреляли пять населенных пунктов Николаевской области: 13 человек получили ранения, есть погибшие
В результате обстрелов разрушены многоквартирные дома (Фото:НПУ)
За минувшие сутки войска РФ обстреляли пять населенных пунктов Николаевской области.
По данным полиции, под обстрелами оккупантов находились города Баштанка и села Калуга, Зеленый Гай, Засилье и Мураховка.
Поврежден один многоквартирный и шесть частных домов, стадион и другие объекты гражданской инфраструктуры.
Правоохранители отметили, что в результате вражеских атак есть погибшие и раненые, их точное количество не называется.
Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева уточнила, что ранения получили 13 человек.
«Большинство раненых — гражданские лица. К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь», — написала она в своем Telegram.
7 июня войска РФ нанесли ракетные удары по Баштанке, в результате погибли два мирных жителя.
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