Войска РФ обстреляли пять населенных пунктов Николаевской области: 13 человек получили ранения, есть погибшие 8 июня, 11:49 Цей матеріал також доступний українською В результате обстрелов разрушены многоквартирные дома (Фото:НПУ)

За минувшие сутки войска РФ обстреляли пять населенных пунктов Николаевской области.

По данным полиции, под обстрелами оккупантов находились города Баштанка и села Калуга, Зеленый Гай, Засилье и Мураховка.

Поврежден один многоквартирный и шесть частных домов, стадион и другие объекты гражданской инфраструктуры.

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Правоохранители отметили, что в результате вражеских атак есть погибшие и раненые, их точное количество не называется.

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Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева уточнила, что ранения получили 13 человек.

«Большинство раненых — гражданские лица. К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь», — написала она в своем Telegram.

7 июня войска РФ нанесли ракетные удары по Баштанке, в результате погибли два мирных жителя.

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