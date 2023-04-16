Последствия вражеских обстрелов: В Николаевской области погибли два подростка, по Херсонской области оккупанты выпустили более 400 снарядов 16 апреля, 09:12 Последствия вражеского обстрела в Харьковской области (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Россияне в субботу, 15 апреля, продолжали обстрелы украинских населенных пунктов. В Николаевской области оккупанты били из С-300, из-за чего погибли двое подростков, Херсонскую область обстреляли 70 раз.

Ночью, в 02:20, вражеские ракетные обстрелы подверглись Снегиревской общине.

«В одном из населенных пунктов общины в результате обстрела погибли два подростка 2005 года рождения. Повреждены жилые дома, учебное заведение и частное предприятие», - рассказал глава Николаевской ОВ Виталий Ким в Telegram.

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Кроме того, по его словам, в городе Снегиревка в результате ночных обстрелов повреждены два учебных заведения, больница, дом культуры и жилые дома.

"По предварительной информации без пострадавших", - добавил Ким.

За прошедшие сутки российские оккупанты 70 раз обстреляли Херсонскую область.

«За минувшие сутки противник совершил 70 обстрелов, выпустив 419 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял пять раз», - сообщил глава ОВА Александр Прокудин в Telegram.

Он добавил, что вражеские снаряды попали в жилые кварталы населённых пунктов Херсона. В частности, в Херсоне враг попал по территории школы и государственного учреждения исполнения наказаний.

«Из-за российской агрессии два человека погибли, еще двое получили ранения», — отметил Прокудин.

Также войска РФ обстреливали приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов Харьковской области.

В частности, под вражескими ударами находились Казачья Лопань, Купянск, Волчанск, Гатище, Двуречная и другие населенные пункты.

В селе Петропавловка Купянского района оккупанты повредили два частных дома, также разрушены автомобиль и трактор. Обошлось без пострадавших.

Глава ОВА Олег Синегубов напомнил, что в области продолжается гуманитарное разминирование. За минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали 9,5 га территории и обезвредили 196 взрывоопасных предметов.

В Донецкой области армия РФ ранила четырех жителей.

«За 15 апреля россияне ранили 4 жителей Донбасса», — отметил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.