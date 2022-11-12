Угроза обстрелов Николаева остается — Гуменюк 12 ноября, 03:18 Николаев (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Правый берег Днепра в Херсонской области очищен от российских оккупантов. Но угроза обстрелов Николаева не исчезла.

Об этом заявила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк в эфире национального телемарафона.



Так, на Кинбурнской косе в Николаевской области все еще остаются вражеские силы, которые могут обстреливать областной центр.

Видео дня

«Элементарно географически – расположение вражеских средств на Кинбурнской косе не дает абсолютной защищенности (Николаеву — ред.), несмотря на то, что у нас есть что противопоставить с другого берега, и будем вести огонь и контрбатарейные мероприятия», — сказала Гуменюк.

Спикер Сил обороны Юга отметила, что российские войска там еще имеют вооружение, которое может не оставить в покое николаевцев.