Николаеву в результате вражеских обстрелов нанесен ущерб на 83 миллиона гривен — мэр 1 апреля, 11:48 Цей матеріал також доступний українською Последствия вражеских обстрелов (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что по предварительным подсчетам месяц войны нанес ущерб городу на 83 миллиона гривен.

Война России против Украины — главные события 1 апреля



«Мы сегодня продолжаем собирать данные по повреждениям в Николаеве. Только по предварительным подсчетам месяц войны нанес ущерб на 83 миллиона гривен», — сказал он.

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По его словам, больше всего — на 62 миллиона гривен — пострадал жилищный сектор.

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