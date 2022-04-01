Николаеву в результате вражеских обстрелов нанесен ущерб на 83 миллиона гривен — мэр

1 апреля, 11:48
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Последствия вражеских обстрелов (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Последствия вражеских обстрелов (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что по предварительным подсчетам месяц войны нанес ущерб городу на 83 миллиона гривен.

Война России против Украины — главные события 1 апреля

«Мы сегодня продолжаем собирать данные по повреждениям в Николаеве. Только по предварительным подсчетам месяц войны нанес ущерб на 83 миллиона гривен», — сказал он.

Видео дня
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=3197893430492968

По его словам, больше всего — на 62 миллиона гривен — пострадал жилищный сектор.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Николаев Оккупант Война России против Украины

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