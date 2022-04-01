Николаеву в результате вражеских обстрелов нанесен ущерб на 83 миллиона гривен — мэр
Последствия вражеских обстрелов (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)
Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что по предварительным подсчетам месяц войны нанес ущерб городу на 83 миллиона гривен.
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«Мы сегодня продолжаем собирать данные по повреждениям в Николаеве. Только по предварительным подсчетам месяц войны нанес ущерб на 83 миллиона гривен», — сказал он.
По его словам, больше всего — на 62 миллиона гривен — пострадал жилищный сектор.
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