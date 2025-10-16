Нежин: город, который Россия атакует почти каждую ночь — BBC 16 октября, 23:45 В ноябре 2023 года в Нежине открыли памятник Герою Украины Александру Мациевскому, которого россияне взяли в плен и позже казнили за возглас «Слава Украине» (Фото: Gamma-Rapho/Getty Images)

Накануне россияне в очередной раз атаковали Нежин в Черниговской области. За неделю это уже как минимум шестая атака на город и его окрестности. Под ударом — энергетические объекты, предприятия, инфраструктура и жилые дома. Как сейчас живет Нежин, и почему россияне взяли его под свой прицел, рассказывает Виктория Калимбет для BBC News Украина.

«Ми но́чі зараз погано спимо. З кожним днем обстрілів все більше і більше: якщо раніше це було раз на тиждень, то зараз, як ми кажемо, через день і кожен день. Це один терор», — говорить жителька Ніжина Наталя Ромащенко.

Напередодні ввечері вона разом з іншими містянами прийшла віддати шану військовослужбовцеві Антону Малишеву, який повернувся додому на щиті. Коли процесія рушила вулицями Ніжина, в місті оголосили повітряну тривогу.

Наталя попри це залишилася, та вже за кілька хвилин здійнявся характерний гул, над головами пролетіли щонайменше два шахеди. За кілька секунд пролунали вибухи.

«Як раз процесія пройшла, то ми всі бігом тікать, розбігатися хто куди», — каже Наталя.

Російські безпілотники влучили у термінал «Нової пошти», магазин, а також двічі - у багатоповерхівку. Двоє людей отримали поранення, знищені авто, вибиті шибки у будинках поблизу.

Під ранок росіяни знову вдарили дронами-камікадзе — поранено чоловіка. Через удари, як повідомили у місцевій владі, пошкоджена також мережа водопостачання, кілька вулиць залишилися без води.

Попри недоспану ніч, зранку ніжинці вийшли на роботу, говорить Наталя, яка працює економісткою на хлібзаводі.

«Тісто, розумієте, воно ж не буде чекати — з ним треба працювати», — каже вона.

Жінка додає: не розуміє, чому російська армія так взялася за її місто, та навіщо бʼє по житлових будинках.

Фото: ДСНС Чернігівщини

Останній місяць, за її словами, був найскладнішим для ніжинців: якщо раніше шахеди проходили «транзитом», то тепер ціляться у місто.

З 9 по 10 жовтня в Ніжині була найдовша повітряна тривога за весь час повномасштабної війни — вона тривала добу, 4 години та 36 хвилин. Водночас, як повідомили у Чернігівській ОВА, ніч з 9 на 10 жовтня стала однією з найнапруженіших для енергетиків і рятувальників області.

Зранку 10 жовтня російські війська атакували околиці Ніжина. Як повідомив мер міста Олександр Кодола, потерпілих внаслідок удару немає.

Наступну атаку по Ніжинському району росіяни здійснили вже за два дні - у неділю, 12 жовтня, а також зранку в понеділок. Під ударом опинилися підприємство міста і нафтобаза в одній із громад.

Ввечері 13 жовтня російські безпілотники атакували об'єкти енергетичної інфраструктури на Ніжинщині. Внаслідок цього без світла залишилися 30 населених пунктів.

«Я накупила собі квітів»

Інша жителька Ніжина, Ганна, провела ніч у бомбосховищі. Одне з влучань прийшлося через дорогу від її будинку.

«Ми живемо у якомусь такому межовому світі: вночі готуєшся до найгіршого, а зранку ти встаєш, береш каву — і життя зовсім інше, хочеться купувати квіти… Я собі квітів накупила — верес, хризантеми», — каже з посмішкою Ганна.

Жінка розповідає, що зазвичай ігнорує повітряні тривоги і не так переживає за себе, як за свого 16-річного сина — він переносить обстріли тяжче.

Ганна визнає, через російські обстріли зима може бути складною, втім повністю підготуватися до неї, живучи у квартирі, теж неможливо. Жінка пояснює: жителі приватних будинків мають індивідуальне опалення та закупили генератори — вона ж такої можливості не має.

«Будемо їздити по кумах і друзях, які живуть у приватних», — напівжартома каже вона.

Про переїзд у безпечніше місце Ганна наразі не думає, але визнає - треба готуватися до найгіршого.

Евакуація з Ніжина, 26 березня 2022 року. Українські війська зупинили наступ росіян за 11-13 кілометрів від міста / Фото: Gamma-Rapho/Getty Images

«В мене тривожна валізка зібрана з 2022-го і не розбирається», — додає вона.

Огірки, Гоголь і греки — чим відомий Ніжин

Ще з радянських часів Ніжин був відомий кількома оборонними підприємствами — ймовірно, вони теж могли бути ціллю останніх російських атак.

Міноборони РФ заявило, що вночі проти 16 жовтня Росія завдала масованого удару «високоточною зброєю великої дальності» по об'єктах газової енергетичної інфраструктури, які забезпечують роботу підприємств військово-промислового комплексу України.

Конкретно Ніжин у загальному і традиційному для МО Росії повідомленні не згадувався.

Як кажуть місцеві жителі, влада та журналісти, під ударом опинилися обʼєкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Під загрозою — місто з тисячолітньою історією.

Ніжин є одним із найдавніших міст країни — у вересні 1993 року ніжинці відзначили 1000-літній ювілей. Перші згадки про нього можна знайти у Повісті временних літ: під 1078 роком згадується місцевість Ніжатина нива — поле, де відбулася битва між руськими князями.

Під час монгольської навали на Русь Ніжин (тоді ще укріплення під назвою Уненіж) розділив долю інших міст Чернігівщини — золотоординці перетворили його на руїну. Після відбудови, з другої половини XIV століття, Ніжин входив до складу Великого Князівства Литовського, потім відійшов до Росії, а згодом опинився в Речі Посполитій.

Коли у 1648 році розпочалася визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького, у Ніжині сформували козацький полк. Близько 10 тисяч козаків Ніжинського полку восени 1648-го визволили від польської шляхти всю Ніжинщину й відтак долучилися до походу на Кодак — що став одним із успіхів українців.

У 1663 році в Ніжині відбулася ще одна подія історії Козаччини — «Чорна рада», яку скликали для обрання гетьмана під протекторатом Московії. Гетьманську булаву здобув Іван Брюховецький, який згодом уклав з Московською державою Батуринські статті, що надали Москві більше влади, ніж це було встановлено Переяславськими статтями.

Важливу роль у житті Ніжина відіграли греки. Хоча нині, коли мова заходить про греків України, згадують переважно Приазов’я, зокрема Маріуполь, то перші грецькі поселення там виникли в 1780-ті роки — майже сто років по тому, як греки оселилися на Чернігівщині.

Вони заснували у Ніжині свою колонію: створили власний магістрат, суд, школи та церкви — деякі з них збереглися й донині.

Фото: Heritage Images/Getty Images

Грецькі купці, розповідає доктор філологічних наук Павло Михеда, зробили Ніжин центром торгівлі в Лівобережній Україні. Вони торгували суконними виробами, тканинами, золотом і сріблом.

Греки заснували першу аптеку на Лівобережжі, а також кав’ярню. Також завдяки грекам місто отримало славу завдяки особливому сорту ніжинських огірків, який почали тут вирощувати.

Велику грецьку діаспору у Ніжині застав Микола Гоголь, який з 12 до 19 років вчився у Ніжинській гімназії вищих наук. Там викладали випускники західних університетів, які часто належали до масонських лож і у просвітництві бачили свою місію.

Ніжинщина є батьківщиною Марії Заньковецької - акторки та театральної діячки, яка була зіркою українського театру на зламі XIX-XX століть. Її імʼям названо театр у Львові.