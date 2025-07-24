Российские войска обстреляли Харьковскую область: ранены трое гражданских

23 июля российские оккупационные войска нанесли артиллерийские удары по населенным пунктам Купянского района Харьковской области. В результате обстрелов ранения получили трое гражданских лиц.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.



Около 11:00 враг атаковал село Петро-Ивановка, в результате чего пострадал 61-летний мужчина. Ориентировочно в 15:00 под обстрел попал город Купянск — ранены двое местных жителей, 75-летняя женщина и 79-летний мужчина.

В результате вражеских обстрелов повреждены частные жилые дома.

Сейчас продолжаются следственные действия. Прокуратура документирует очередные факты военных преступлений российских военных против мирного населения Украины.