Россия сможет повторить масштабный обстрел инфраструктуры только три-четыре раза — Данилов 22 ноября, 21:45 Алексей Данилов (Фото:пресс-служба президента Украины)

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что Россия сможет повторить обстрел инфраструктуры Украины, равноценный атаке 15 ноября, только три-четыре раза.

В комментарии для Радио Свобода Данилов напомнил, что обстрел 15 ноября был одном из самых масштабных.

«Если речь идет о таком обстреле, который был 15 числа, то это максимум три-четыре раза они могут еще произвести такие обстрелы», — сказал он.

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При этом Данилов добавил, что у РФ остается еще «слишком много» ракет С300, которыми оккупанты обстреливают Запорожье, Херсон и Харьковскую область.

«У нас есть подлинная информация о наличии на территории РФ тех или иных видов вооружения. Есть понимание, сколько осталось — определенных ракет осталось меньше 10%, есть ракеты, которых осталось 18%, есть ракеты, которых, к сожалению, чертовски на территории РФ — это ракеты С300. Их слишком много» — рассказал Данилов.

Ранее министр обороны Алексей Резников опубликовал данные об остатках ракетного арсенала России по состоянию на 18 ноября.

Около месяца назад Россия начала наносить прицельные массированные удары по энергетической инфраструктуре городов Украины. Это привело к отключениям света: плановым, аварийным и экстренным. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на 18 ноября почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.

15 ноября оккупанты нанесли самый массовый ракетный удар по Украине с 24 февраля после нескольких недель временного затишья, выпустив около 100 ракет.