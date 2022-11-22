Россия сможет повторить масштабный обстрел инфраструктуры только три-четыре раза — Данилов

22 ноября, 21:45
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Алексей Данилов (Фото:пресс-служба президента Украины)

Алексей Данилов (Фото:пресс-служба президента Украины)

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что Россия сможет повторить обстрел инфраструктуры Украины, равноценный атаке 15 ноября, только три-четыре раза.

В комментарии для Радио Свобода Данилов напомнил, что обстрел 15 ноября был одном из самых масштабных.

«Если речь идет о таком обстреле, который был 15 числа, то это максимум три-четыре раза они могут еще произвести такие обстрелы», — сказал он.

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При этом Данилов добавил, что у РФ остается еще «слишком много» ракет С300, которыми оккупанты обстреливают Запорожье, Херсон и Харьковскую область.

«У нас есть подлинная информация о наличии на территории РФ тех или иных видов вооружения. Есть понимание, сколько осталось — определенных ракет осталось меньше 10%, есть ракеты, которых осталось 18%, есть ракеты, которых, к сожалению, чертовски на территории РФ — это ракеты С300. Их слишком много» — рассказал Данилов.

Ранее министр обороны Алексей Резников опубликовал данные об остатках ракетного арсенала России по состоянию на 18 ноября.

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Около месяца назад Россия начала наносить прицельные массированные удары по энергетической инфраструктуре городов Украины. Это привело к отключениям света: плановым, аварийным и экстренным. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на 18 ноября почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.

15 ноября оккупанты нанесли самый массовый ракетный удар по Украине с 24 февраля после нескольких недель временного затишья, выпустив около 100 ракет.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   СНБО Российская агрессия Войска РФ Алексей Данилов

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