Войска РФ обстреливают оккупированные районы Херсонской области — Генштаб ВСУ

20 февраля, 19:25
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Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

По данным украинских военных, российские захватчики продолжают обстреливать некоторые оккупированные населенные пункты в Каховском и Голопристанском районах Херсонской области.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ вечером понедельника, 20 февраля.

В ведомстве отметили, что таким образом российские оккупанты пытаются сформировать негативное отношение к Силам обороны Украины.

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В частности, в воскресенье, 19 февраля, оккупанты обстреляли из артиллерии временно оккупированную Голую Пристань, чтобы обвинить и дискредитировать ВСУ.

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В течение 19 февраля войска РФ атаковали Херсон и область из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии, танков и беспилотников. В результате этого в регионе погибли три человека, еще восемь получили ранения.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Обстрел Оккупант Херсонская область Война России против Украины Генштаб ВСУ

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