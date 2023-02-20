Войска РФ обстреливают оккупированные районы Херсонской области — Генштаб ВСУ
Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)
По данным украинских военных, российские захватчики продолжают обстреливать некоторые оккупированные населенные пункты в Каховском и Голопристанском районах Херсонской области.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ вечером понедельника, 20 февраля.
В ведомстве отметили, что таким образом российские оккупанты пытаются сформировать негативное отношение к Силам обороны Украины.
В частности, в воскресенье, 19 февраля, оккупанты обстреляли из артиллерии временно оккупированную Голую Пристань, чтобы обвинить и дискредитировать ВСУ.
В течение 19 февраля войска РФ атаковали Херсон и область из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии, танков и беспилотников. В результате этого в регионе погибли три человека, еще восемь получили ранения.