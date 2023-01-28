Оккупанты за сутки 19 раз обстреляли Херсонскую область, погибли двое гражданских — ОВА 28 января, 10:18 Херсонская область (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Российские оккупанты в пятницу, 27 января, 19 раз обстреляли территорию Херсонской области, в результате чего два человека погибли, а еще семеро ранены.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА в Telegram.



Отмечается, что захватчики вели огонь по мирным городам и селам из артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.

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В частности, враг обстрелял 5 раз Херсон — там повреждены жилые дома и медицинские учреждения.

По данным Генштаба ВСУ, в течение 27 января войска РФ нанесли 10 ракетных ударов, 26 авиационных ударов, а также произвели 81 обстрел из реактивных систем залпового огня по Украине. В частности, на Херсонском направлении под обстрелы попали районы населенных пунктов Золотая Балка, Гавриловка, Дудчаны, Червоный Маяк, Монастырское, Томарино, Бургунка, Тягинка, Камышаны и Херсон.