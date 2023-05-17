«Отец принес на руках в больницу». Российские оккупанты убили пятилетнего ребенка в Херсонской области 17 мая, 16:55 Херсон (иллюстративное фото) (Фото:Bernadett Szabo/Reuters)

Российские оккупанты в среду, 17 мая, обстреляли Зеленовку Херсонской области, в результате погиб ребенок. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

«Россияне убили ребенка в Херсонской области. Это произошло в результате обстрелов в Зеленовке. Отец принес ее в больницу на руках», — написал он.



Еще два человека, которые находились возле магазина в момент обстрела, были ранены.

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Обновлено в 17:50. В ОК Юг сообщили, что в результате российского обстрела Зеленовки пострадали пять человек — двое детей и трое взрослых. Погиб пятилетний ребенок, 16-летний подросток госпитализирован с ранениями.

Обновлено в 18:01. Офис генпрокурора сообщил в Telegram, что в результате обстрела россиянами поселка в Херсонской области погибли пятилетний мальчик и двое мужчин, еще один мужчина и подросток получили травмы. Открыто уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны.

Утром 17 мая россияне ударили по больнице в Бериславе Херсонской области.

За предыдущие сутки российские оккупанты 79 раз обстреливали населенные пункты области, выпустили 406 снарядов из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, беспилотников и авиации. Херсон страна-террорист обстреляла шесть раз — по городу выпустили 26 снарядов. В результате вражеских обстрелов пострадали семь человек, в том числе трое детей.