Войска РФ 66 раз за сутки обстреляли Херсонскую область, три человека ранены — ОВА 14 января, 12:35 Херсонская область (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Российские оккупанты в течение пятницы, 13 января, 66 раз обстреляли Херсонскую область, в результате чего три человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

В частности, 19 раз войска РФ вели огонь по Херсону. Вражеские снаряды повредили жилые дома.

Как отметил Янушевич, оккупанты применяли артиллерию, реактивные системы залпового огня, минометы и танки.

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В ночь на 13 января войска РФ обстреляли транспортную базу в Херсоне. Тогда в результате вражеской атаки пострадал охранник.