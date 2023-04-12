Последствия вражеских обстрелов: В Херсонской и Донецкой областях погибли люди, в Николаевской области разрушены и повреждены жилые дома 12 апреля, 08:52 Последствия обстрела Харьковской области (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Россияне во вторник, 11 апреля, продолжали обстрелы украинских населенных пунктов. В Донецкой и Херсонской области погибли местные жители.

За минувшие сутки оккупанты 35 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 170 снарядов из тяжелой артиллерии и авиации.

Город Херсон россияне обстреляли пять раз. Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов, церковь, линию электропередач, территорию порта в городе Херсон и предприятия в поселках Днепровское и Берислав. В результате вражеских обстрелов один человек погиб.

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«Кроме того, с деоккупированной территории области эвакуировано 109 человек», — сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин в Telegram.

Также 11 апреля российские оккупанты обстреляли Очаков Николаевской области.

«В результате чего разрушены и повреждены жилые дома. Также повреждения получили автомобили, сети Интернет, -газо и электроснабжение. Пострадавших нет», — написал глава Николаевской ОВ Виталий Ким в Telegram.

Кроме того, по его словам, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

В Донецкой области за 11 апреля россияне убили местного жителя. Это произошло в Угледаре. Кроме того, восемь человек в области получили ранения. Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

Харьковская область также страдала от обстрелов оккупантов. В городе Волчанск Чугуевского района повреждено по меньшей мере четыре жилых дома и дорожное полотно.

В Изюмском районе в результате падения российского беспилотника произошел пожар на площади 10 га на открытой территории в поле.

"В результате обстрела из РСЗО села Кондрашовка Купянского района ранения получила 62-летняя женщина", - написал председатель ОВА Олег Синегубов в Telegram.