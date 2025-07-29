Российские войска пытаются создать «полосу смерти» от Днепра до линии фронта. О ситуации в Херсонской области рассказал представитель Сил обороны Владислав Волошин в комментарии проекту Радио Свобода « Новости Приазовья » 29 июля.

На Херсонском направлении наблюдается самое интенсивное использование российскими военными ударных беспилотников, в частности FPV-дронов.

По словам Волошина, оккупанты ежедневно применяют до 250 таких дронов. Это больше, чем на запорожских направлениях, где их количество составляет примерно 190−200 единиц.

Реклама

Он отметил, что Херсон и прилегающие населённые пункты подвергаются самым частым атакам. Также, по его словам, российские силы не прекращают наносить авиаудары по правобережной части области — под ударами находятся, в частности, Одрадокамянка и Львово.

«Ежедневно применяют авиацию, нанося удары неуправляемыми авиационными ракетами. Враг вообще пытается создать такую полосу смерти вдоль линии боевого столкновения у нас в тылу — на Херсонском и Запорожском направлениях. То есть, чтобы на побережье было как можно меньше и зданий, и людей, и вообще сооружений, где можно держать оборону. То есть всё, что подходит к нашим позициям, всё, что подходит к Днепру, противник пытается поразить FPV-дронами и артиллерией», — объяснил Волошин.

Правобережную часть Херсонщины Вооружённые Силы Украины освободили летом-осенью 2022 года, а областной центр — 11 ноября того же года.

Во время полномасштабного вторжения численность жителей Херсона сократилась на 77%, и сейчас большинство населения — это люди пенсионного возраста, которые составляют более 65%.