Войска РФ обстреляли центр помощи пожилым людям в Херсонской области — глава ОВА 17 декабря, 16:10 В здании центра разрушены ворота, выбиты окна и двери, повреждены крыша и крыльцо (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

Российские оккупанты обстреляли Херсонский гериатрический центр, расположенный в селе Степановка. Обошлось без погибших и пострадавших.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

«Российская армия нанесла удар по Херсонскому гериатрическому центру в селе Степановка. Оккупанты подло целились в учреждение, где оказывают помощь пожилым людям», — пишет он.

Видео дня

Янушевич сообщил, что в здании центра разрушены ворота, выбиты окна и двери, повреждены крыша и крыльцо. Обошлось без погибших или раненых, добавил глава ОВА.

После бегства россиян из Херсона 11 ноября они практически ежедневно обстреливают деоккупированный город.

Утром 17 декабря оккупанты нанесли удары из РСЗО и артиллерии по Корабельному району Херсона. В результате погиб 36-летний мужчина, есть одна пострадавшая.