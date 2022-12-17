Войска РФ обстреляли центр помощи пожилым людям в Херсонской области — глава ОВА

17 декабря, 16:10
Поделиться:
В здании центра разрушены ворота, выбиты окна и двери, повреждены крыша и крыльцо (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

В здании центра разрушены ворота, выбиты окна и двери, повреждены крыша и крыльцо (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

Российские оккупанты обстреляли Херсонский гериатрический центр, расположенный в селе Степановка. Обошлось без погибших и пострадавших.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

«Российская армия нанесла удар по Херсонскому гериатрическому центру в селе Степановка. Оккупанты подло целились в учреждение, где оказывают помощь пожилым людям», — пишет он.

Видео дня

Читайте также:

По мнению Кирилла Михайлова, в Мелитополе проходит подготовка поля боя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) Напоминает Херсон. Аналитик CIT о последних действиях ВСУ в Мелитополе

Янушевич сообщил, что в здании центра разрушены ворота, выбиты окна и двери, повреждены крыша и крыльцо. Обошлось без погибших или раненых, добавил глава ОВА.

После бегства россиян из Херсона 11 ноября они практически ежедневно обстреливают деоккупированный город.

Утром 17 декабря оккупанты нанесли удары из РСЗО и артиллерии по Корабельному району Херсона. В результате погиб 36-летний мужчина, есть одна пострадавшая.

https://www.youtube.com/embed/HcGybeDnID8
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Обстрел Херсон Войска РФ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X