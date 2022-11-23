Обстрелы Херсона были прогнозированными: оккупанты пытаются попасть в самое ценное — Минобороны 23 ноября, 09:12 В Минобороны объяснили логику оккупантов, которые начали систематически обстреливать Херсон (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

В Министерстве обороны Украины объяснили, почему систематические обстрелы Херсона со стороны оккупантов были прогнозированными.

Как заявила в эфире телемарафона заместительница министра обороны Анна Маляр, оккупанты ведут пропагандистскую войну.

«Логика очень проста: если враг отводит свои войска, то в другом месте он будет их заводить. Поэтому обстрелы Херсона были прогнозированы. Наш враг чрезвычайно эмоционален и ведет пропагандистскую войну. Он пытается попасть именно туда, что для нас чрезвычайно ценно. Мы неоднократно. наблюдали именно эту закономерность», — отметила Маляр.

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Она сообщила, что сейчас на юге снизилась активность боевых действий. В то же время на востоке она не снижается, поскольку «освобождение Херсона повлекло за собой снижение мотивации российских военных, командование ищет какую-то точку, которая могла бы дать хоть что-то положительное для их войск».

«Поэтому они выбирают для себя Донецкое направление», — пояснила Маляр.

Вице-премьер Ирина Верещук обратилась к жителям Херсона и напомнила, что они на зиму могут эвакуироваться в более безопасные регионы.

