Россия продолжает обстреливать освобожденный Херсон: три человека погибли
Российский снаряд попал в магистральный газопровод (Фото:Murad Sezer/Reuters)
В освобожденном Херсоне три человека погибли, один ранен и один находится под завалами в результате российских обстрелов во вторник, 22 ноября.
Об этом сообщил Херсонский горсовет в Telegram.
По состоянию на 15:00 было известно, что российские войска попали в 11 точек в городе.
В результате обстрелов повреждены многие дома частного сектора, произошли два пожара.
Было также попадание в магистральный газопровод. О степени его повреждения не сообщается.
Днем ранее в результате ударов войск РФ по Херсону погибли два человека, еще семь местных жителей получили ранения.
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к жителям Херсона и напомнила, что они на зиму могут эвакуироваться в более безопасные регионы.