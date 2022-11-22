Россия продолжает обстреливать освобожденный Херсон: три человека погибли

22 ноября, 17:41
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Российский снаряд попал в магистральный газопровод (Фото:Murad Sezer/Reuters)

Российский снаряд попал в магистральный газопровод (Фото:Murad Sezer/Reuters)

В освобожденном Херсоне три человека погибли, один ранен и один находится под завалами в результате российских обстрелов во вторник, 22 ноября.

Об этом сообщил Херсонский горсовет в Telegram.

По состоянию на 15:00 было известно, что российские войска попали в 11 точек в городе.

В результате обстрелов повреждены многие дома частного сектора, произошли два пожара.

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Было также попадание в магистральный газопровод. О степени его повреждения не сообщается.

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Днем ранее в результате ударов войск РФ по Херсону погибли два человека, еще семь местных жителей получили ранения.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к жителям Херсона и напомнила, что они на зиму могут эвакуироваться в более безопасные регионы.

https://www.youtube.com/embed/pE4W25iKx-c
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Обстрел Херсон Войска РФ

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