Россия продолжает обстреливать освобожденный Херсон: три человека погибли 22 ноября, 17:41 Российский снаряд попал в магистральный газопровод (Фото:Murad Sezer/Reuters)

В освобожденном Херсоне три человека погибли, один ранен и один находится под завалами в результате российских обстрелов во вторник, 22 ноября.

Об этом сообщил Херсонский горсовет в Telegram.

По состоянию на 15:00 было известно, что российские войска попали в 11 точек в городе.

В результате обстрелов повреждены многие дома частного сектора, произошли два пожара.

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Было также попадание в магистральный газопровод. О степени его повреждения не сообщается.

Днем ранее в результате ударов войск РФ по Херсону погибли два человека, еще семь местных жителей получили ранения.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к жителям Херсона и напомнила, что они на зиму могут эвакуироваться в более безопасные регионы.