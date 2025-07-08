Россияне несколько раз за утро атаковали Херсон: один человек погиб, 10 пострадали

Утром россияне атаковали с дрона машину в центре Херсона (Фото: Скриншот из видео Херсонская ОГА/Telegram)

Утром во вторник, 8 июля, войска страны-агрессора России несколько раз атаковали Херсон , в результате чего один человек погиб, еще 10 пострадали.

Об этом сообщил Херсонский городской совет в Telegram.

В 4:30 российские оккупанты сбросили взрывчатку с БПЛА на двух мужчин 32 и 34 лет. Оба получили минно-взрывную травму и осколочные ранения. Одного мужчину госпитализировали, другой будет лечиться амбулаторно.

Около 05:00 в результате сброса взрывчатки с дрона пострадала женщина 1960 года. В Херсонской МВА отметили, что медики борются за жизнь пострадавшей, которую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В Херсонской областной прокуратуре заявили, что в 5:00 в Херсоне россияне сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль. 66-летний водитель, который находился внутри, погиб.

Около 08:30 российская армия атаковала с дрона автомобиль в центре Херсона, в результате чего ранения получили 51-летняя женщина и 50-летний мужчина. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В 09:00 Россия атаковала 64-летнего херсонца с дрона в Днепровском районе. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения.

Кроме того, в результате удара РФ по центру города пострадали женщины 54 и 50 лет и 75-летний мужчина. Медики обследуют их и оказывают необходимую помощь.

Около 09:30 оккупанты с дрона атаковали 69-летнюю жительницу в Днепровском районе. Пострадавшую доставили в больницу сотрудники полиции.

В Херсонской МВА добавили, что в результате российских обстрелов Корабельного района города повреждена контактная сеть. Движение 4-го троллейбуса временно приостановлено. Специалисты КП Херсонэлектротранс уже проводят ремонтные работы.

6 июля российские оккупанты атаковали спасателей ГСЧС в Харькове и Херсоне. После приезда оперативных служб на места атаки их атаковали повторно.