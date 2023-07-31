Оккупанты убили четырех человек в Херсонской области, более 20 ранены, среди них волонтеры 31 июля, 19:41 Херсон (Фото:События через Facebook)

Оккупанты с утра понедельника, 31 июля, обстреливают Херсонскую область. По состоянию на 19:00 известно о четырех погибших и 21 раненом.

Обновлено. Руководитель пресс-офиса Херсонской ОГА Александр Толоконников сообщил Общественному, что в Херсоне погибли три человека, еще один погибший — в результате авиаудара по Казацкому Новокаховской громады. Количество раненых в Херсоне увеличилось до 20, также один раненый в Бериславе.

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Председатель Херсонской ОГА рассказал, что противник бьет по гражданской инфраструктуре, а больше всего пострадал Корабельный район и центральная часть города Херсон.



«По состоянию на этот час (18:00 ред.) только в Херсоне — 17 раненых и трое погибших мирных людей. Еще один человек получил травмы в результате ударов по Бериславу», — заявил Прокудин.



В то же время руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщает о четырех погибших в результате вражеской атаки на Херсонщину.



Прокудин отметил, что самой молодой потерпевшей всего 16 лет. Пострадавшую девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии.



Он отметил, что один погибший и шестеро травмированных являются сотрудниками коммунального предприятия, тогда как еще пять человек — это волонтеры.



По его словам, они попали под огонь россиян, когда помогали местным жителям с ликвидацией последствий обстрелов и подтопления в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.



Председатель Херсонской ОГА сообщил, что такая интенсивность обстрелов связана с ротацией российских войск на левобережье.



Он отметил, что страна-агрессор Россия пополнила свои силы, которые до этого разбили Силы обороны Украины.



«Дорогие херсонцы, пожалуйста, в ближайшие несколько дней будьте максимально осторожны! Эти террористы кроют огнем весь город и обстрелы будут продолжаться!» — призвал Прокудин.

