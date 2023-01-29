Обстрелы Херсона. Из-за российских атак в городе возникли пять пожаров, огонь потушили — ГСЧС

29 января, 22:09
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Последствия российского обстрела больницы в Херсоне 29 января (Фото:Юрий Соболевский / Facebook)

Последствия российского обстрела больницы в Херсоне 29 января (Фото:Юрий Соболевский / Facebook)

В Херсоне в результате российских обстрелов в воскресенье, 29 января, возникли пять пожаров. Спасатели ликвидировали огонь.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.

Отмечается, что вражеские снаряды прилетали, в частности, в жилой дом и помещение одной из больниц города. Также из-за обстрелов в одном из микрорайонов города вспыхнул автомобиль.

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Спасатели выполняли свою работу под обстрелами. В общей сложности они 11 раз выезжали на ликвидацию последствий вражеских атак.

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29 января российские оккупанты массированно обстреляли Херсон. Захватчики открывали огонь по жилым кварталам города, повредив ряд объектов гражданской инфраструктуры.

В результате атак три человека погибли, еще шестеро получили ранения разной степени тяжести.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Обстрел Херсон ГСЧС Пожежа Война России против Украины

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