Обстрелы Херсона. Из-за российских атак в городе возникли пять пожаров, огонь потушили — ГСЧС
Последствия российского обстрела больницы в Херсоне 29 января (Фото:Юрий Соболевский / Facebook)
В Херсоне в результате российских обстрелов в воскресенье, 29 января, возникли пять пожаров. Спасатели ликвидировали огонь.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.
Отмечается, что вражеские снаряды прилетали, в частности, в жилой дом и помещение одной из больниц города. Также из-за обстрелов в одном из микрорайонов города вспыхнул автомобиль.
Спасатели выполняли свою работу под обстрелами. В общей сложности они 11 раз выезжали на ликвидацию последствий вражеских атак.
29 января российские оккупанты массированно обстреляли Херсон. Захватчики открывали огонь по жилым кварталам города, повредив ряд объектов гражданской инфраструктуры.
В результате атак три человека погибли, еще шестеро получили ранения разной степени тяжести.