В Купянском районе могут объявить обязательную эвакуацию из-за усиления российских обстрелов — Харьковская ОГА 9 августа, 21:16 Эвакуация (Фото:Укрзализныця)

Из 53 населенных пунктов Купянского района Харьковской области, которые находятся возле зоны боевых действий, может быть проведена обязательная эвакуация мирного населения и принудительная эвакуация детей.

Об этом в среду, 9 августа, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

Он отметил, что этот вопрос поднимался 8 августа на аппаратном совещании в ОВА из-за обострения оперативной обстановки.



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По его словам, российские оккупанты усилили обстрелы населенных пунктов вблизи линии фронта. Также враг продолжает осуществлять авиаудары.

«При таких условиях риски для жизни и здоровья гражданских людей существенно возросли», — отметил председатель Харьковской ОГА.



Синегубов отметил, что процесс эвакуации продолжается на постоянной основе, а все желающие покинуть опасные территории могут выехать в более безопасные районы, обратившись за помощью к местным властям или волонтерам.



По его данным, эвакуации подлежит примерно более 11 тысяч человек, среди которых 600 детей.



«Всем будет оказана необходимая помощь, эвакуированные будут обеспечены временным жильем на более безопасных территориях», — подчеркнул Синегубов.



17 июля Совет обороны Харьковской области принял решение об обязательной эвакуации детей из девяти населенных пунктов Волчанской громады Чугуевского района. Такие действия связаны с постоянными обстрелами со стороны российских оккупантов.