В Купянском районе могут объявить обязательную эвакуацию из-за усиления российских обстрелов — Харьковская ОГА

9 августа, 21:16
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Эвакуация (Фото:Укрзализныця)

Эвакуация (Фото:Укрзализныця)

Из 53 населенных пунктов Купянского района Харьковской области, которые находятся возле зоны боевых действий, может быть проведена обязательная эвакуация мирного населения и принудительная эвакуация детей.

Об этом в среду, 9 августа, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

Он отметил, что этот вопрос поднимался 8 августа на аппаратном совещании в ОВА из-за обострения оперативной обстановки.

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По его словам, российские оккупанты усилили обстрелы населенных пунктов вблизи линии фронта. Также враг продолжает осуществлять авиаудары.

«При таких условиях риски для жизни и здоровья гражданских людей существенно возросли», — отметил председатель Харьковской ОГА.

Синегубов отметил, что процесс эвакуации продолжается на постоянной основе, а все желающие покинуть опасные территории могут выехать в более безопасные районы, обратившись за помощью к местным властям или волонтерам.

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По его данным, эвакуации подлежит примерно более 11 тысяч человек, среди которых 600 детей.

«Всем будет оказана необходимая помощь, эвакуированные будут обеспечены временным жильем на более безопасных территориях», — подчеркнул Синегубов.

17 июля Совет обороны Харьковской области принял решение об обязательной эвакуации детей из девяти населенных пунктов Волчанской громады Чугуевского района. Такие действия связаны с постоянными обстрелами со стороны российских оккупантов.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Эвакуация Харьковская область Олег Синегубов Война России против Украины

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