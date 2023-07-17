В Харьковской области объявили принудительную эвакуацию детей из десяти населенных пунктов 17 июля, 21:55 Синегубов отметил, что предварительно планируется эвакуация в Харьков (Фото:REUTERS / Алексей Павлишак)

Совет обороны Харьковской области принял решение об обязательной эвакуации детей из девяти населенных пунктов Волчанской громады Чугуевского района. Такие действия связаны с постоянными обстрелами со стороны российских оккупантов.

Об этом в понедельник, 17 июля, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

«Безопасность гражданского населения, прежде всего детей, остается для нас приоритетом», — написал Синегубов.

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Синегубов отметил, что на территории Волчанской городской громады находятся в целом 194 ребенка, из которых 144 в городе Волчанск. Есть необходимость эвакуировать их в более безопасные населенные пункты в пределах Харьковской области вместе с по меньшей мере одним из родителей или другим опекуном.

Он отметил, что предварительно планируется эвакуация в Харьков. Однако в зависимости от желания людей, рассматривается возможность размещения в общежитиях вузов, как в областном центре, так и в других областях Украины, в частности, в Полтавской и Ровенской областях.

По его словам, все семьи, которые будут эвакуированы, получат временное жилье, гуманитарную помощь и тому подобное.

Кроме того, будет организован образовательный процесс для эвакуированных детей на их новых местах проживания.

В Минреинтеграции добавили, что детей принудительно эвакуируют из города Волчанск и сел Варваровка, Красный Яр, Николаевка, Волчанские Хутора, Волоховка, Караичное, Охримовка, Малая Волчья, Огирцево.