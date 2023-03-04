Россияне за сутки обстреляли три района Харьковской области 4 марта, 09:51 Последствия российских обстрелов Харьковской области 2 марта 2023 (Фото:Олег Синегубов / Telegram)

Российские оккупанты в течение пятницы, 3 марта, обстреляли приграничные населенные пункты в трех районах Харьковской области, в результате чего один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.



Отмечается, что враг атаковал Харьковский, Купянский и Чугуевский районы.

В селе Берестово ранен 52-летний гражданский, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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В Купянске из-за российских обстрелов повреждены по меньшей мере девять жилых домов и учреждение здравоохранения, разрушены хозяйственные постройки и гаражи. Обошлось без пострадавших.

В Волчанске оккупанты повредили частный жилой дом.

Также руководитель ОВА сообщил, что в Харьковской области остается высокой минная опасность. По его словам, 4 марта в селе Чайковка погиб 37-летний гражданский мужчина, который подорвался на растяжке, когда шел рыбачить на реку.

3 марта в Купянской районной военной администрации сообщили, что в Двуречной спасатели неделю не могут достать тела двух погибших женщин из-под завалов админздания. Российские оккупанты открывают огонь и не позволяют сотрудникам ГСЧС начать разбор обломков.

