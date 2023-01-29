Оккупанты за сутки обстреляли четыре района Харьковской области, повреждены сооружения, есть пострадавший
Харьковская область (Фото:Олег Синегубов/Telegram)
Российские оккупанты в воскресенье, 29 января, обстреляли населенные пункты Харьковского, Купянского, Богодуховского и Чугуевского районов Харьковской области, в результате чего пострадал один гражданский.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
За прошедшие сутки оккупанты обстреливали Купянск, Волчанск, Стрелечу, Казачью Лопань и другие населенные пункты.
В результате обстрелов сел Красная Заря и Одноробовка Богодуховского района разрушены частные жилые дома. Люди не пострадали.
По словам главы ОВА, в Купянске повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
В Волчанске в результате вражеских обстрелов повреждены несколько частных домов, автомобили, а также здание одного из предприятий. Ранения получила женщина 83 лет. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.
В пятницу, 28 января, в результате обстрела Харьковской области в селе Петропавловка ранения получил 49-летний мужчина.