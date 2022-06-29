Харьковская область. В результате обстрелов погиб один мирный житель, среди пострадавших есть ребенок — ОВА 29 июня, 16:25 Оккупанты днем обстреляли Чугуевский район, сообщили в администрации (иллюстративное фото) (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Войска РФ в среду, 29 июня, обстреляли Харьковскую область, в результате чего погиб один человек и пятеро получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА.

«Россияне продолжают наносить удары по Харьковской области. Сегодня утром в результате вражеских обстрелов в Изюмском районе погиб один человек, одна женщина получила ранения», — говорится в сообщении в Telegram.

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Также оккупанты днем обстреляли Чугуевский район, сообщили в администрации. По их данным, четыре мирных жителя получили ранения, а среди пострадавших — 11-летняя девочка.

В ОВА призвали жителей не игнорировать сигналы тревоги.

Спикер Минобороны Александр Мотузянник заявлял, что страна-агрессор Россия проводит кампанию ракетного террора против мирного населения Украины.

По его словам, таким образом РФ хочет сломать дух и разрушить единство украинцев.

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