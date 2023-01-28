Россияне за сутки обстреляли три района Харьковской области, есть раненый
Последствия обстрела Купянска (Фото:Олег Синегубов / Telegram)
Российские оккупанты в пятницу, 27 января, обстреляли населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов Харьковской области, в результате чего пострадал один гражданский.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
По его словам, под вражескими обстрелами находились Купянск, Двуречная, Старица, Берестово и другие населенные пункты.
В частности, в селе Кондрашовка оккупанты повредили здание лицея, а в селе Глубокое — частный дом.
В селе Петропавловка ранения получил 49-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Утром 27 января захватчики обстреляли Купянск. Снаряды попали в открытую местность возле жилого дома, в результате чего вспыхнули гаражи.