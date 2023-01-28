Россияне за сутки обстреляли три района Харьковской области, есть раненый 28 января, 09:12 Последствия обстрела Купянска (Фото:Олег Синегубов / Telegram)

Российские оккупанты в пятницу, 27 января, обстреляли населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов Харьковской области, в результате чего пострадал один гражданский.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.



По его словам, под вражескими обстрелами находились Купянск, Двуречная, Старица, Берестово и другие населенные пункты.

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В частности, в селе Кондрашовка оккупанты повредили здание лицея, а в селе Глубокое — частный дом.

В селе Петропавловка ранения получил 49-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Утром 27 января захватчики обстреляли Купянск. Снаряды попали в открытую местность возле жилого дома, в результате чего вспыхнули гаражи.

