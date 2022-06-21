Обстрелы Харьковской области. В селе Уды погибли три мирных жителя, в Безруках оккупанты убили 8-летнюю девочку — Синегубов 21 июня, 19:57 Цей матеріал також доступний українською Последствия российских обстрелов в Харькове (Фото:Сергій Болвінов/Facebook)

Войска РФ во вторник, 21 июня, обстреляли Харьковскую область, в результате в селе Уды погибли три мирных жителя, а в селе Безруки — 8-летняя девочка. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Три мирных жителя погибли сегодня в результате обстрела села Уды Золочевской общины. Во время обстрела в Безруках Дергачевской общины погибла 8-летняя девочка. Ее мать получила ранения», — написал он в Telegram.

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Также, по его данным, в Харькове во время обстрелов 21 июня погибли четыре мирных жителя и 11 получили ранения. Ранее о гибели пяти человек в Харькове, сообщал глава Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

Президент Владимир Зеленский в обращении 19 июня говорил, что оккупанты накапливают силы, чтобы возобновить наступление в направлении Харькова и Запорожья.

Советник главы ОП Алексей Арестович считает, что оккупанты еще долго будут обстреливать Харьков.

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