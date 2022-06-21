«Это терроризм». В Харьковской области 15 человек погибли в результате обстрелов — глава ОВА
В Харькове 11 человек были ранены, а пять человек погибли. (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)
В результате обстрелов войсками РФ Харьковской области во вторник, 21 июня, погибли 15 человек и 16 получили ранения, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
«15 человек погибли. 16 — ранены. Таковы ужасающие последствия российских дневных обстрелов в Харьковской области», — написал он в Telegram.
Он добавил, что вечером оккупанты обстреляли Чугуевскую общину. По предварительным данным, шесть человек погибли, а четверо получили ранения, уточнил Синегубов.
Он также подтвердил, что в Харькове 11 человек были ранены, а пять человек погибли.
«В Харьковском районе погиб ребенок 8-ми лет, его мать — ранена. В Золочевской общине 3 погибших. Это терроризм. Это преступления против человечности, которые обязаны быть наказаны», — подчеркнул глава Харьковской ОВА.
- Снаряд попал в здание школы. Ночью российские оккупанты обстреляли Харьков, погибли два человека
- Иллюзия тишины. Когда-то миллионный Харьков пытается вернуться к мирной жизни, но Россия слишком близко — репортаж НВ
- Город не возьмут железно. Харьков вновь стал «прифронтовым», обстрелы увеличились — Арестович
Президент Владимир Зеленский в обращении 19 июня говорил, что оккупанты накапливают силы, чтобы возобновить наступление в направлении Харькова и Запорожья.
Советник главы ОП Алексей Арестович считает, что оккупанты еще долго будут обстреливать Харьков.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.