«Это терроризм». В Харьковской области 15 человек погибли в результате обстрелов — глава ОВА 21 июня, 21:06 Цей матеріал також доступний українською В Харькове 11 человек были ранены, а пять человек погибли. (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

В результате обстрелов войсками РФ Харьковской области во вторник, 21 июня, погибли 15 человек и 16 получили ранения, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«15 человек погибли. 16 — ранены. Таковы ужасающие последствия российских дневных обстрелов в Харьковской области», — написал он в Telegram.

Он добавил, что вечером оккупанты обстреляли Чугуевскую общину. По предварительным данным, шесть человек погибли, а четверо получили ранения, уточнил Синегубов.

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Он также подтвердил, что в Харькове 11 человек были ранены, а пять человек погибли.

«В Харьковском районе погиб ребенок 8-ми лет, его мать — ранена. В Золочевской общине 3 погибших. Это терроризм. Это преступления против человечности, которые обязаны быть наказаны», — подчеркнул глава Харьковской ОВА.

Президент Владимир Зеленский в обращении 19 июня говорил, что оккупанты накапливают силы, чтобы возобновить наступление в направлении Харькова и Запорожья.

Советник главы ОП Алексей Арестович считает, что оккупанты еще долго будут обстреливать Харьков.

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