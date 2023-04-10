Последствия вражеских обстрелов: на Харьковщине тяжело ранен 36-летний мужчина, в Донецкой области получили ранения четверо гражданских 10 апреля, 10:41 Россияне ни на день не прекращают обстрелы прифронтовых населенных пунктов (Фото:Днепропетровская ОВА)

Россияне в воскресенье, 9 апреля, продолжали обстрелы украинских населенных пунктов. В Донецкой области и на Харьковщине ранения получили мирные жители.

На Харьковщине за прошедшие сутки враг обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

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В результате минометного обстрела села Караическое Волчанской общины Чугуевского района ранение получил 36-летний гражданский мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

В селе Куриловка Купянского района обстрелами повреждено по меньшей мере 15 частных домов. Также есть разрушение жилого дома в селе Петропавловка.

В районе села Подолы Купянского района из-за попадания из РСЗО Град по территории леса произошел лесной пожар.

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В Донецкой области за 9 апреля россияне ранили четырех жителей: двоих в Дружковке, одного в Курахово и одного в Константиновке. Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

Запорожскую область за минувшие сутки войска РФ обстреляли 31 раз. Как сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев, разрушения получили мирные дома городов и сел Ореховщины, Гуляйпольской и Васильевского районов.

В то же время, по информации Херсонской ОВА, российские оккупанты за сутки 78 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины. Выпустили 360 снарядов из РСЗО, минометов, артиллерии, танков, ПТРК, беспилотников и авиации.

Армия РФ пять раз атаковала жилые кварталы Херсона. Из-за обстрелов в городе поврежден гаражный кооператив.

Пострадавших среди гражданского населения области за минувшие сутки нет.

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За прошедшие сутки враг также обстреливал Николаевщину. По информации ОВА, 9 апреля в 12:28 враг наносил удары с РСЗО по населенному пункту Куцурубской общины. Пострадавших и разрушений нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.



Россияне также обстреливали северные регионы.

Так на Черниговщине за сутки было два обстрела. Под огнем оказались Сновская и Семеновская общины, сообщила Суспільному пресс-секретарю Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова. Российская ракета ударила по мосту через реку Судость (недалеко от села Гремяч, Новгород-Северская общины), мост частично разрушен.

В Сумской области в течение суток россияне обстреляли две общины. Белопольскую общину обстреливали из минометов. Здесь зафиксировали десять попаданий. Еще десять ударов с АГС были по территории Новослободской общины, сообщили в ОВА.