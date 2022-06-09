В Харькове после вечерних обстрелов пропал телесигнал

9 июня, 02:28
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Последствия обстрела российскими войсками Харькова (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Последствия обстрела российскими войсками Харькова (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Один из представителей правления Национальной Общественной телерадиокомпании Дмитрий Хоркин сообщил, что в Харькове пропало эфирное телевещание.

В то же время, радио продолжает работать.

https://www.facebook.com/DmitryKhorkin/posts/5512984128745981

Вечером в среду, 8 июня, российские войска дважды обстреляли жилые районы Харькова. Снаряды оккупантов попали в западные районы города.

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Перед ударами запуски ракет в социальных сетях зафиксировали жители Белгородской области РФ.

После обстрелов в городе вспыхнул пожар. Данных о пострадавших и погибших в данный момент нет.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Харьков Война в Украине Телевидение Война России против Украины

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