Следователи ГБР идентифицировали почти 50 российских артиллеристов, которые обстреливали Харьков 7 февраля, 11:24 Украинские спецслужбы нашли секретные документы РФ на освобожденных территориях Харьковской области (Фото:ГБР)

Сотрудники Госбюро расследований идентифицировали российских оккупантов, которые обстреливали Харьков из дальнобойной артиллерии с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Секретные документы оккупантов удалось обнаружить после освобождения части Харьковской области.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в одном из домов, где был штаб российских военных, обнаружили тайник с документацией 138 мотострелковой бригады РФ.

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Документы указывают, что именно это подразделение в начале вторжения было переброшено с полигона Курской области для продвижения в Харьков.

В июне-августе 2022 года оккупанты обстреливали Харьков, в том числе жилой массив Северной Салтовки в Киевском районе. Для обстрелов использовались системы залпового огня Град, 152-мм самоходные установки Акация и другая дальнобойная артиллерия.

С помощью найденных документов удалось полностью идентифицировать 46 военнослужащих 138 мотострелковой бригады РФ, в частности, их номера оружия, рапорты и другую информацию.

Все найденные документы переданы в СБУ для дальнейшего изучения.

Войска РФ интенсивно обстреливали Харьков с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Значительно пострадали спальные жилые массивы областного центра, многие дома повреждены или разрушены.

После деоккупации большей части Харьковской области частота обстрелов Харькова российскими оккупантами снизилась, однако войска РФ продолжают наносить ракетные удары. В большинстве случаев для атак противник использует ракеты С-300.

Последний обстрел города был зафиксирован 5 февраля, оккупанты выпустили по Киевскому району Харькова две ракеты.