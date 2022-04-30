Оккупанты продолжили обстрелы Харькова и области: один человек погиб

30 апреля, 01:25
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Последствия обстрелов Харькова (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Последствия обстрелов Харькова (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

В пятницу, 29 апреля, российские оккупанты не прекращали обстрелы Харькова и области. В результате атак погиб один житель Харькова, пятеро жителей области получили ранения

Война России против Украины — главные события 29 апреля

В Харьковской областной военной администрации области сообщили, что в течение суток оккупанты продолжили обстреливать Харьков, населенные пункты Богодуховского, Изюмского и Лозовского районов.

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Погиб один житель Шевченковского района Харькова. Двое жителей Харькова получили ранения, а в Золочевской, Барвенковской и Лозовской общинах ранения получили три жителя.

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29 апреля украинские военные освободили населенный пункт Русская Лозовая в Харьковской области.

Именно из этого пригорода во времена оккупации оккупанты вели прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова.

https://www.youtube.com/watch?v=zVwXmMbdhd0
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Харьковская область Харьков Война России против Украины

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